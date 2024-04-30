Прошло уже несколько лет с момента, как Дарья Белодед получила бронзовый титул на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсменка поделилась эмоциями после получения новой долгожданной награды.

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Дарья Белодед о "золоте" на чемпионате Европы

Дзюдоистка отметила, что ей приятно осознавать, что она может победить в весовой категории до 57 килограмм. К тому же накануне Олимпийских игр-2024.

Чемпионат Европы был лишь вторыми моими соревнованиями в этом году. А между тем я была дома, в Киеве, тренировалась. Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти свой сегодняшний соревновательный ритм. Решающим фактором было то, что я была действительно морально сильной. Я убедила себя: я могу это сделать, почему бы мне не выиграть. И, к счастью, это наконец получилось,

– рассказала Белодед.

Также спортсменка отметила, что до Олимпиады будет еще много всего и она будет иметь много возможностей для совершенствования. В частности рассказала о своей готовности к турниру.

Если говорить о цифрах, то сейчас я готова на 60-65 процентов, не более. Летом я хочу надеть вторую олимпийскую медаль на свою шею на арене Марсового поля, желательно золотую,

– добавила Дарья Белодед.

На чемпионате Европы в финальном этапе Белодед одолела словенку Каю Кайзер, которая является вице-чемпионкой Европы 2021 года. Таким образом, украинка взяла реванш у Кайзер за поражение в 2023 году в четвертьфинале Гран-при Загреба.

Важно! Для Дарьи Белодед золотая медаль чемпионата Европы стала первой на соревнованиях уровня чемпионата мира и Европы после смены весовой категории. До 2022 года Белодед выступала в весе 48 кг.

Дарья Белодед в битве за бронзовую медаль в Токио-2020 победила Ширу Ришони.

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.