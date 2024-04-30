Минуло вже декілька років з моменту, як Дар'я Білодід отримала бронзовий титул на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Спортсменка поділилась емоціями після здобуття нової довгоочікуваної нагороди.

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Дар'я Білодід про "золото" на чемпіонаті Європи

Дзюдоїстка зазначила, що їй приємно усвідомлювати, що вона може перемогти у ваговій категорії до 57 кілограм. До того ж напередодні Олімпійських ігор-2024.

Чемпіонат Європи був лише другими моїми змаганнями цього року. А між тим я була вдома, у Києві, тренувалася. Мені знадобився деякий час, щоб знайти свій сьогоднішній змагальний ритм. Вирішальним фактором було те, що я була справді морально сильною. Я переконала себе: я можу це зробити, чому б мені не виграти. І, на щастя, це нарешті вийшло,

– розповіла Білодід.

Також спортсменка відмітила, що до Олімпіади буде ще багато всього і вона матиме багато можливостей для вдосконалення. Зокрема розповіла про свою готовність до турніру.

Якщо говорити про цифри, то зараз я готова на 60-65 відсотків, не більше. Влітку я хочу надіти другу олімпійську медаль на свою шию на арені Марсового поля, бажано золоту,

– додала Дар'я Білодід.

На чемпіонаті Європи у фінальному етапі Білодід здолала словенку Каю Кайзер, яка є віцечемпіонкою Європи 2021 року. Таким чином, українка взяла реванш у Кайзер за поразку в 2023 році у чвертьфіналі Гран-прі Загребу.

Важливо! Для Дар'ї Білодід золота медаль чемпіонату Європи стала першою на змаганнях рівня чемпіонату світу та Європи після зміни вагової категорії. До 2022 року Білодід виступала у вазі 48 кг.

Дар'я Білодід у битві за бронзову медаль у Токіо-2020 перемогла Ширу Рішоні.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня в Парижі.