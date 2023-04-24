Дэнил Кастилло стал первым пожилым новичком Шахтера, несмотря на то, что до сих пор продолжается сезон-2022/2023. "Горняки" же решили сыграть на опережение, чтобы никто не перехватил у них талантливого опорного полузащитника.

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Эквадорский новичок из ЛГУ Кито присоединится к украинскому клубу 1 июля 2023 года. Шахтер подписал контракт с Кастиллой до 30 июня 2028 года.

Срна: Это игрок, отличающийся от исполнителей, имеющихся у нас сегодня

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал подписание 19-летнего эквадорца. По словам хорвата, донецкий клуб уже давно следил за игрой Кастилло, в котором "горняки" видят безумный потенциал. В ближайшем будущем 19-летний опорник может принести в игру Шахтера много полезного.

Это игрок, отличающийся от исполнителей, имеющихся у нас сегодня. Он имеет рост 189 сантиметров, отличную технику, хорошо работает на поле. Мы его видим и на позиции шестерки, и в роли восьмерки. Я очень рад, что мы подписали столь большой талант. Считаю, он будет очень полезен Шахтеру в будущем,

– подчеркнул Срна.

Когда Кастилло дебютирует за Шахтер

Дарио рассказал, когда поклонники донецкого клуба смогут увидеть в игре талантливого новичка команды. Срна анонсировал, что в мае Кастилло поедет на молодежный чемпионат мира, а уже после него присоединится к команде Игоря Йовичевича.

"Шахтер усиливается, Шахтер продолжает укрепляться, Шахтер хочет построить очень сильную команду. Нам совсем чуть-чуть не хватает до этого, и я хочу, чтобы все болельщики знали – мы будем делать все, что можем, чтобы Шахтер был там, где ему и предстоит быть", – добавил спортивный директор.

Направление трансферов "горняков"

Срна рассказал, в каком направлении двигается Шахтер: "Вы знаете, что раньше нашим рынком была Бразилия, а сейчас мы немного изменили ориентир: есть у Венесуэлы хорошие футболисты, в Колумбии, Эквадоре – они повсюду сейчас появляются. Поэтому наша цель, задача скаутской службы – найти топовых молодых талантов, которые готовы и должны играть в Шахтере".

Хорват выделил характер новичков, которые не боятся во время полномасштабной войны ехать в Украину.

Очень доволен. Но все эти футболисты, которые мы приобрели, должны показать, что они заслуживают играть в Шахтере. Мы верим в них, мы их поддерживаем. Им нужно время, но я уверен, что наша команда поможет новичкам быстро адаптироваться. И я очень их всех уважаю, ведь они приехали в очень непростые времена в Украину – и это уже говорит об их характере, о шахтерском характере. Поэтому уверен, что Кастилло станет одним из тех, кто будет полезен Шахтеру,

– добавил Срна.

Что известно о новичке Шахтера Дэниле Кастилло