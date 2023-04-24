Деніл Кастілло став першим літнім новачком Шахтаря, попри те, що досі триває сезон-2022/2023. "Гірники" ж вирішили зіграти на випередження, аби ніхто не перехопив у них талановитого опорного півзахисника.

До теми Шахтар оголосив про підписання першого у своїй історії еквадорця: хто він такий

Еквадорський новачок із ЛДУ Кіто приєднається до українського клубу 1 липня 2023 року. Шахтар підписав контракт із Кастілло до 30 червня 2028 року.

Срна: Це гравець, який відрізняється від виконавців, наявних у нас сьогодні

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна прокоментував підписання 19-річного еквадорця. За словами хорвата, донецький клуб вже давно стежив за грою Кастілло, у якому "гірники" бачать шалений потенціал. У найближчому майбутньому 19-річний опорник може принести у гру Шахтаря багато корисного.

Це гравець, який відрізняється від виконавців, наявних у нас сьогодні. Він має зріст 189 сантиметрів, чудову техніку, гарно працює на полі. Ми його бачимо і на позиції шістки, і в ролі вісімки. Я дуже радий, що ми підписали такий великий талант. Вважаю, він буде дуже корисний Шахтарю в майбутньому,

– наголосив Срна.

Коли Кастілло дебютує за Шахтар

Даріо розповів, коли прихильники донецького клубу зможуть побачити у грі талановитого новачка команди. Срна анонсував, що у травні Кастілло поїде на молодіжний чемпіонат світу, а вже після нього доєднається до команди Ігоря Йовічевіча.

"Шахтар підсилюється, Шахтар продовжує зміцнюватися, Шахтар хоче побудувати дуже сильну команду. Нам зовсім трохи не вистачає до цього, і я хочу, щоб усі вболівальники знали – ми робитимемо все, що можемо, аби Шахтар був там, де йому і належить бути", – додав спортивний директор.

Напрямок трансферів "гірників"

Срна розповів, у якому напрямку наразі рухається Шахтар: "Ви знаєте, що раніше нашим ринком була Бразилія, а зараз ми трохи змінили орієнтир: є у Венесуелі гарні футболісти, в Колумбії, Еквадорі – вони всюди зараз з’являються. Тому наша мета, завдання скаутської служби – знайти топових молодих талантів, які готові й повинні грати у Шахтарі".

Хорват виділив характер тих новачків, які не бояться під час повномасштабної війни їхати в Україну.

Дуже задоволений. Але всі ці футболісти, яких ми придбали, повинні показати, що вони заслуговують грати в Шахтарі. Ми віримо в них, ми їх підтримуємо. Їм необхідний час, але я впевнений, що наша команда допоможе новачкам швидко адаптуватися. І я дуже їх усіх поважаю, адже вони приїхали в дуже непрості часи в Україну, – і це вже каже про їхній характер, про шахтарівський характер. Тому впевнений, що Кастілло стане одним з тих, хто буде корисний Шахтарю,

– додав Срна.

Що відомо про новачка Шахтаря Деніла Кастілло