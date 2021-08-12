Футболистка сборной Украины перешла в итальянский топ-клуб
12 августа 2021 , 19:51Читати новину українською
Источник:ФК Фиорентина
Женская команда итальянского клуба Серии А Фиорентины сообщила о переходе украинской защитницы Дарьи Кравец.
Контракт с 27-летней футболисткой действует до конца 2022 года.
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"Добро пожаловать, Дарья!" – поздравил клуб Кравец на украинском языке.
Днем ранее 27-летняя футболистка прошла физические тесты в клубе в ожидании регистрации.
Что известно о Кравец
- Выступала за юношескую и молодежную сборные Украины, была ее капитаном. В составе "молодежки" команды стала автором хет-трика в ворота сверстниц с Фарерских островов в отборочном матче чемпионата Европы (10:0).
- В национальной сборной Украины выступает с 2014 года. В отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира сыграла 25 матчей и забила 5 голов, а всего за сборную – 54 матча и 5 голов.
- Впервые в составе сборной отметилась голом 4 марта 2016 года в конце матча против Албании. С того момента стала стабильным игроком "сине-желтых". Перешла из французского Реймса, где выступала вместе с другой украинской футболисткой Татьяной Романенко.