Дарья Белодед возвращается с Олимпиады в Токио: онлайн-трансляция

27 июля 2021 , 08:54
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Источник:

24 канал

Во вторник, 27 июля, в Украину возвращается бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дарья Белодед, которая завоевала первую награду для сборной Украины в Токио.

Встреча проходит в терминале D аэропорта "Борисполь", 27 июля в 8:45 (рейс из Стамбула).

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Журналисты и болельщики имели возможность первыми вживую встретить первую в истории Украины медалистку Олимпийских игр в женском дзюдо. В то же время на ютубе 24 канала можно посмотреть видео.

Встречаем Дарью Белодед с Олимпиады-2020: смотрите видео

Что известно о медали Белодед на Олимпиаде-2020

  • Двукратная чемпионка мира Белодед установила историческое достижение. Дарья стала первой украинской дзюдоисткой, которая выиграла медаль на Олимпийских играх.
  • В схватке за третье место Дария уверенно победила израильтянку Широ Ришони.
  • Белодед расплакалась на Олимпийских играх прямо на татами. Эмоциональное видео можно посмотреть здесь.
Автор: Юрій Семенюк