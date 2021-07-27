Встреча проходит в терминале D аэропорта "Борисполь", 27 июля в 8:45 (рейс из Стамбула).

К слову Хочет отдохнуть: Белодед решила временно остановить карьеру

Журналисты и болельщики имели возможность первыми вживую встретить первую в истории Украины медалистку Олимпийских игр в женском дзюдо. В то же время на ютубе 24 канала можно посмотреть видео.

Встречаем Дарью Белодед с Олимпиады-2020: смотрите видео

Что известно о медали Белодед на Олимпиаде-2020