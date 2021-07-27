Встреча проходит в терминале D аэропорта "Борисполь", 27 июля в 8:45 (рейс из Стамбула).
К слову Хочет отдохнуть: Белодед решила временно остановить карьеру
Журналисты и болельщики имели возможность первыми вживую встретить первую в истории Украины медалистку Олимпийских игр в женском дзюдо. В то же время на ютубе 24 канала можно посмотреть видео.
Встречаем Дарью Белодед с Олимпиады-2020: смотрите видео
Что известно о медали Белодед на Олимпиаде-2020
- Двукратная чемпионка мира Белодед установила историческое достижение. Дарья стала первой украинской дзюдоисткой, которая выиграла медаль на Олимпийских играх.
- В схватке за третье место Дария уверенно победила израильтянку Широ Ришони.
- Белодед расплакалась на Олимпийских играх прямо на татами. Эмоциональное видео можно посмотреть здесь.