Зустріч відбувається у терміналі D аеропорту "Бориспіль", 27 липня о 8:45 (рейс зі Стамбула).
До слова Хоче відпочити: Білодід вирішила тимчасово зупинити кар'єру
Журналісти та вболівальники мали можливість першими наживо зустріти першу в історії України медалістку Олімпійських ігор у жіночому дзюдо. Водночас на ютубі 24 каналу можна переглянути відео.
Зустрічаємо Дарію Білодід з Олімпіади-2020: дивіться відео
Що відомо про медаль Білодід на Олімпіаді-2020
- Дворазова чемпіонка світу Білодід встановила історичне досягнення. Дарія стала першою українською дзюдоїсткою, яка виграла медаль на Олімпійських іграх.
- У сутичці за третє місце Дарія впевнено перемогла ізраїльтянку Широ Рішоні.
- Білодід розплакалась на Олімпійських іграх просто на татамі. Емоційне відео можна переглянути тут.