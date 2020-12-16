Данк українця Дмитра Кривенка Smoove визнаний найкращим моментом у FIBA 3х3 World Tour: відео
У FIBA 3х3 World Tour вирішили визначити найкращий данк фінального етапу. І перше місце посів ефектний момент за участі українця Дмитра Кривенка, який виступає під ніком Smoove.
Напередодні фіналу 2020 року, у FIBA 3х3 World Tour склали список з десяти найкращих моментів в історії фіналів. Там було чимало моментів, серед яких і переможні кидки на останніх секундах матчів, і неочікувані перемоги та вдалі розіграші.
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Та перше місце в FIBA 3х3 World Tour вирішили віддати данку українця Smoove. Він його здійснив на турнірі в Японії у 2019 році.
Відео найкращих моментів
Нагадаємо, що 18 – 19 грудня 2020 року в Саудівській Аравії відбудеться фінал сезону-2020 3х3 World Tour.
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