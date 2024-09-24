Дюбуа признался, согласится ли на реванш с Эй Джеем

В субботу, 21 сентября, в Лондоне состоялся вечер бокса на легендарном стадионе "Уэмбли". Главным его событием стала битва за чемпионский пояс IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

"Динамит" совершил один из крупнейших апсетов года и и одержал сверхубедительную победу. Он нокаутировал Эй Джея в пятом раунде, до того трижды отправив того в нокдаун.

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Дюбуа готов во второй раз выйти в ринг с Джошуа

Сразу после поединка промоутер Энтони Джошуа заявил, что его клиент заинтересован в реванше. Он отметил, что такой пункт был прописан в контракте.

Даниэль Дюбуа прокомментировал возможность проведения еще одной битвы с Эй Джеем. Он заявил, что готов пойти на этот шаг и доказать. что победа была не случайной, сообщает talkSPORT.

Да, если это произойдет в будущем, то да. Я хочу на это пойти. Я хочу достичь еще большего в следующий раз. Я также знаю, где мне нужно улучшиться, поэтому как чемпион и боец я хочу каждый раз доказывать людям, что они неправы,

– сказал Дюбуа.

Отметим, что после защиты чемпионского титула Даниэль Дюбуа заявлял о желании провести еще один реванш. Он нацелен на бой против Александра Усика.

Напомним, что следующий поединок украинский чемпион проведет 21 декабря против Тайсона Фьюри. После этого существует вероятность, что состоится реванш Усик – Дюбуа, который может иметь статус боя за абсолют.