Данське суспільство доволі негативно ставиться до проведення чемпіонату світу в Катарі через політику цієї країни. Особливо що стосується захисту прав людей.

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Перед стартом турніру компанія Hummel представила форму, в якій збірна Данії виступить на чемпіонаті світу. Особливістю форми стало те, що там приховали всі елементи – емблему Федерації футболу Данії та логотип компанії-виробника. Вони присутні, але в одному кольорі з формою, відтак їх можна і не помітити.

"З новою формою національної збірної Данії ми хотіли надіслати подвійне повідомлення. Вона не лише натхненна Євро-92, віддаючи належне найбільшому футбольному успіху Данії, а й протестують проти Катару та дотриманням прав людини там. Ось чому ми приховали всі деталі нових футболок Данії на чемпіонаті світу, зокрема наш логотип і знакові шеврони. Ми не хочемо бути поміченими під час турніру, який коштував життя тисячам людей. Ми постійно підтримуємо збірну Данії, але це не те саме, що підтримувати Катар як приймаючу країну", – йдеться в заяві Hummel.

Збірна Данії отримала три комплекти форм – традиційні червону та білу, а також чорну.

"Чорний – колір трауру. Ідеальний колір для третьої футболки Данії на цьогорічному чемпіонаті світу", – заявили в Hummel.

Цей траур вони присвятили тисячі трудовим мігрантам, які загинули на будівництві стадіонів до ЧС-2022 в Катарі.



Чорна форма збірної Данії / Фото instagram.com/hummelsport

Трудові мігранти та будівництво стадіонів в Катарі

У лютому 2021 року видання The Guardian опублікувало дані про загибель близько 6,5 тисяч мігрантів, які були залучені до будівництва стадіонів та інших інфраструктурних об'єктів в Катарі.

Згодом правозахисна організація Amnesty International у своєму звіті вказувала, що мігрантів змушували працювати 12 годин на день без вихідних. А коли ті брали вихідні, то їм знімали гроші із зарплати.

В листопаді 2021 року в Катарі було затримано норвезького журналіста телеканалу NRK Халвора Екеланда та фотографа Локмана Горбані, які робили розслідування про порушення прав людини на будівництві стадіонів. Їх затримали в аеропорті, коли вони планували поверталися додому. Відпустили їх лише через 32 години. Однак не повернули всю техніку, яку в них забрали, та інші записи, що вони робили.

Збірна Норвегії ж на матч вийшла у футболках, в яких звертала увагу на порушення прав людини в Катарі.