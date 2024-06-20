Реванш за полуфинал прошлого Евро: онлайн-трансляция матча Дания – Англия

Сборные Дании и Англии сыграют на чемпионате Европы 20 июня 2024 года. Трансляцию игры во Франкфурте-на-Майне можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В четверг, 20 июня, пройдут три игры второго тура чемпионата Европы-2024. В рамках группы С между собой сойдутся сборные Дании и Англии, пишет 24 Канал.

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Неуверенный старт Англии

Команду Саутгейта считают главным фаворитом Евро-2024 наряду с Францией. Впрочем, в стартовой встрече на турнире англичане не впечатлили.

Англия получила три очка в матче с Сербией благодаря голу Беллингема, однако соперник нанес англичанам немало проблем во втором тайме. В конце концов результат для подопечных Саутгейта на первом месте, а он пока удовлетворительный.

Дания же в первом туре выиграть не смогла. Скандинавы контролировали игру со Словенией, но все же потеряли очки в конце встречи (1:1). Если подопечные Хьюлманда хотят занять 1-2 место в группе, им желательно брать очки против англичан.

Тем более у команды есть зуб на Англию после Евро-2020. Тогда "три льва" прошли Данию в полуфинал благодаря сомнительному пенальти на Стерлинге.

Ориентировочные составы:

: Шмейхель – Меле, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Кристиансен – Хейбьерг, Эриксен, Хьюлманд – Винд, Хойлунд.: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи, Триппьер – Александер-Арнольд, Райс – Фоден, Беллингем, Сака – Кейн.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Дания – Англия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Англия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.