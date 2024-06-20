У четвер, 20 червня, пройдуть три гри другого туру чемпіонату Європи-2024. В рамках групи С між собою зійдуться збірні Данії та Англії, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Невпевнений старт Англії

Команду Саутгейта вважають головним фаворитом Євро-2024 наряду із Францією. Втім у стартовій зустрічі на турнірі англійці не вразили.

Англія здобула три очки у матчі з Сербією завдяки голу Беллінгема, проте суперник завдав англійцям чимало проблем у другому таймі. Зрештою результат для підопічних Саутгейта на першому місці, а він поки задовільний.

Данія ж у першому турі виграти не змогла. Скандинави контролювали гру зі Словенією, але все ж втратили очки в кінці зустрічі (1:1). Якщо підопічні Г'юлманда хочуть посісти 1-2 місце в групі, їм бажано брати очки проти англійців.

Тим паче у команди є зуб на Англію після Євро-2020. Тоді "три леви" пройшли Данію у півфінал завдяки сумнівному пенальті на Стерлінгу.

Орієнтовні склади:

Данія: Шмейхель – Мелє, Андерсен, Крістенсен, Вестергор, Крістіансен – Гейб'єрг, Еріксен, Г'юлманд – Вінд, Гойлунд.

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі, Тріпп'єр – Александер-Арнольд, Райс – Фоден, Беллінгем, Сака – Кейн.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Данія – Англія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Данія – Англія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.