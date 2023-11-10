Воспитанник донецкого Шахтера Даниил Кревсун регулярно забивает за Боруссию Дортмунд U-19, а также играет в Юношеской лиге УЕФА. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить вызов в юношескую сборную Украины.

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Что нужно, чтобы попасть в сборную Украины?

Известная украинская легкоатлетка Юля Кревсун, мать Даниила, отреагировала на "слепоту" тренерского штаба сборной. Чемпионка Европы в беге не скрывала своего разочарования.

"К сожалению без нас.

Футбол это не объективный вид спорта, ты не можешь приехать на соревнование, выиграть или исполнить норматив, тем более если это касается сборной…. Ты будто делаешь все от тебя зависящее, играешь в стартовом составе, полузащитник который за 10 туров забил 6 голов и 1 ассист, но тебе даже не дают шанс проявить себя за юношескую сборную….

Боруссия Дортмунд U19 – это не только бренд первой команды, это за последние 3 сезона двукратные чемпионы Германии и 1 раз серебряные, два сезона подряд выходили 1/4 Юношеской лиги чемпионов, в ее составе играют сборники Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, Швеции, Исландии…

Работаем дальше, благодарим ВСУ, донатим", – написала Кревсун в Фейсбуке.

Данило Кревсун пополнил состав дортмундской Боруссии в январе 2023 года. Атакующий хавбек быстро завоевал место в основе и стал одним из лидеров команды. В 15 поединках Даниил забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Заявка юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец (Шахтер Донецк), Вячеслав Суркис (Динамо), Давид Фесюк (Гайдук, Хорватия).

Владислав Кравец (Шахтер Донецк), Вячеслав Суркис (Динамо), Давид Фесюк (Гайдук, Хорватия). Защитники: Денис Дикий, Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко (все – Динамо Киев), Николай Огарков (Шахтер Донецк), Степан Лысенко (Гайдук, Хорватия).

Денис Дикий, Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко (все – Динамо Киев), Николай Огарков (Шахтер Донецк), Степан Лысенко (Гайдук, Хорватия). Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Роман Саленко (оба – Динамо Киев), Евгений Микитюк (Полесье Житомир), Виталий Михайлов (Минай), Даниил Ващенко (Александрия), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Максим Деркач (Эшторил, Португалия), Богдан Мануйлов (Сан-Хосе, Испания).

Дмитрий Кремчанин, Роман Саленко (оба – Динамо Киев), Евгений Микитюк (Полесье Житомир), Виталий Михайлов (Минай), Даниил Ващенко (Александрия), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Максим Деркач (Эшторил, Португалия), Богдан Мануйлов (Сан-Хосе, Испания). Нападающие: Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Сергей Панченко (Движение Львов), Александр Пищур (Академия Пушкаша, Венгрия).

Важно! Сборная Украины свой первый матч квалификационного раунда сыграет 15 ноября против Мальты. 18 ноября подопечные Кузнецова встретятся с командой Косово, а 21-го со Словакией.