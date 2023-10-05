Не обошли вниманием: двое украинцев из Шахтера попали в сборные второго тура Лиги чемпионов

Донецкий коллектив продемонстрировал достойную игру на международной арене. Некоторых "горняков" отметили особым вниманием.

Ярослав Ракицкий и Даниил Сикан попали в сборные второго тура Лиги чемпионов. Но вот одноклубники оказались в разных командах.

Достойно внимания Неотложное дело: игрок Барселоны скрылся в туалете во время матча ЛЧ, команда играла в меньшинстве

Достойная игра – достойный результат

Оба украинца прекрасно сыграли в матче против Антверпена, организовав голы и переросли и нереальный камбэк (2:3). И Ракицкий, и Сикан попали в сборные второго тура Лиги чемпионов, однако защитник и нападающий все же не формируют единственную одиннадцать. Дело в том, что Ярослава и Данила в свою команду лучших включили разные издания.

Статистический портал SofaScore свою версию лучших по итогам игровой недели, куда и попал Сикан. Форвард отличился двумя голами в поединке с бельгийцами, а также стал игроком матча, поэтому Даниил без сомнений должен быть оценен по достоинству. Более того, форвард получил второй самый высокий балл среди топовой одиннадцатки (8,8), уступив лишь Джуду Беллингему (9,1).

Сборная тура в ЛЧ / SofaScore

Другое издание WhoScored решило разбавить украинцев в топе, поэтому включило в свой состав еще одного автора забитого мяча в игре с Антверпеном. Стоит отметить, что Ракицкий стал старейшим представителем Украины, который отмечался в Лиге чемпионов, опередив самого Андрея Шевченко. В честь такого достижения Ярослав оказался в маститой одиннадцатке с посредственным, но достойным баллом (8,1).

Сборная тура в ЛЧ / WhoScored

Напомним, после двух сыгранных туров группу Н возглавляет Барселона, победившая в двух стартовых встречах (6 баллов). Вторую и третью ступеньки делят Порту и Шахтер – по 3 очка. ("горняки" проиграли именно "драконам" со счетом 1:3 ). Последнее место занимает Антверпен, не получивший еще ни одного зачетного пункта. Следующие два матча украинцев в ЛЧ состоятся именно против Барселоны.