В американском Индиан-Уэллсе продолжаются престижные мужские и женские теннисные турниры категории Мастерс. В соревновании ATP определились полуфиналисты, среди которых оказался и россиянин Даниил Медведев, пишет 24 канал.

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Медведев устроил театр

В четвертьфинале "нейтральный" спортсмен обыграл седьмую ракетку мира Хольгера Руне (7:5, 6:4). В начале второго сета теннисисты оказались в скандальной ситуации из-за недоразумения.

По итогам долгого розыгрыша Руне отбил мяч прямо в тело Медведева, который вышел к сетке. Хольгер сразу извинился за инцидент, но россиянин этого не заметил. Это стало поводом для него устроить разборки с судьей и оппонентом.

Видео эмоций Медведева:

Даниил апеллировал к арбитру, ждал извинений у сетки, а после этого начал пародировать Руне, подтягивая шорты. В конце концов Медведев показал сопернику, что следит за ним. Такое поведение возмутило уже датчанина, он пожаловался судье, что Медведев издевается над ним.

Как Медведев копировал Руне:

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Кто будет играть в полуфинале Индиан-Уэллс

Единственный, кому хватило выдержки на корте, оказался как раз арбитр. Он молча выслушал теннисистов, после чего разложил ситуацию по полочкам. В итоге Руне и Медведев пожали друг другу руки.

Отметим, что в полуфинале соревнования на Индиан-Уэллс россиянин будет противостоять американцу Томми Полу (№17 АТР). В другой же паре 1/2 финала сойдутся вторая и третья ракетки мира – Карлос Алькарас и Янник Зиннер.