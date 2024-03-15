В американському Індіан-Веллсі продовжуються престижні чоловічі та жіночі тенісні турніри категорії Мастерс. У змаганні ATP визначились півфіналісти, серед яких опинився і росіянин Данііл Мєдвєдєв, пише 24 канал.

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Мєдвєдєв влаштував театр

У чвертьфіналі "нейтральний" спортсмен обіграв сьому ракетку світу Хольгера Руне (7:5, 6:4). На початку другого сету тенісисти опинились у скандальній ситуації через непорозуміння.

За підсумком довгого розіграшу Руні відбив м'яч прямо в тіло Мєдвєдєва, який вийшов до сітки. Хольгер одразу вибачився за інцидент, але росіянин цього не помітив. Це стало приводом для нього влаштувати розбірки із суддею та опонентом.

Відео емоцій Мєдвєдєва:

Данііл апелював до арбітра, чекав вибачень біля сітки, а після цього почав пародіювати Руне, підтягуючи шорти. Зрештою Мєдвєдєв показав супернику, що стежить за ним. Така поведінка обурила вже данця.Він поскаржився судді, що Мєдвєдєв знущається з нього.

Як Мєдвєдєв копіював Руне:

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Хто гратиме у півфіналі Індіан-Веллс

Єдиний, кому вистачило витримки на корті, виявився як раз арбітр. Він мовчки вислухав тенісистів, після чого розклав ситуацію по поличках. У підсумку Руне та Мєдвєдєв потисли один одному руки.

Відзначимо, що у півфіналі змагання на Індіан-Веллс росіянин протистоятиме американцю Томмі Полу (№17 АТР). В іншій же парі 1/2 фіналу зійдуться друга та третя ракетки світу – Карлос Алькарас та Яннік Зіннер.