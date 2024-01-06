Игрок сборной Украины спас Бордо от позорного вылета из Кубка Франции: видео гола

Даниил Игнатенко напомнил о себе в матче французского Кубка против любителей. Украинский хавбек оформил первый за почти полтора года гол.

Во Франции в этот уикенд проходят матчи 1/32 финала местного Кубка. Известный клуб Бордо, за который выступает хавбек сборной Украины Даниил Игнатенко, продолжает свое движение по турниру, пишет 24 канал.

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До этого жирондинцы прошли уже двух оппонентов: сначала в серии пенальти был выбит Кане-ан-Руссиян, а позже минимально переигран Ангулем. В этот раз Бордо снова выпал представитель любительского чемпионата Антант Саннуа.

Андердоги открыли счет в первом тайме и были близки к победе. Однако в середине второго тайма Бордо сравнял счет как раз усилиями Данила Игнатенко.

После подачи с углового хавбек от души взлёта приложился к мячу и отправил его в дальний нижний угол. В конце концов, игра дошла до серии пенальти, где Бордо был более точным (4:2). К слову, один из ударов реализовал именно Данило.

Видео гола Игнатенко:

Отметим, что у жирондинцев не лучшим образом обстоят дела в Лиге 2. Команда после 19 туров занимает 13 место и в зону попадания в плей-офф за повышение целых семь баллов.

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К слову, для Игнатенко это первый гол с октября 2022 года. В этом сезоне 26-летний хавбек является игроком основы Бордо, но в 16 матчах второго дивизиона отличился лишь одним ассистом.