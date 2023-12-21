С началом полномасштабной войны многие мужчины пошли защищать Родину в рядах Вооруженных сил Украины. Среди них есть немало спортсменов или родственников известных атлетов.

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Среди ушедших на фронт был и отец полузащитника сборной Украины Даниила Игнатенко. В начале февраля этого года игрок Бордо рассказал об этом.

Мой отец сейчас на войне, он в самой горячей точке Украины. Каждый день думаю, смогу ли завтра поговорить с ним,

– рассказывал Даниил.

Как сообщают французские СМИ, Игорь Игнатенко был тяжело ранен в боях под Бахмутом. Он участвовал в отражении российских атак, из-за чего получил травму.

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После этого Игнатенко-старший был эвакуирован и доставлен в Германию. Там его прооперировали, и сейчас он остается под наблюдением местных врачей, продолжая реабилитацию. Мать же Даниила живет в Италии.

История Даниила Игнатенко