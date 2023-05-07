Нападник збірної Нігеру Даніель Соса офіційно став гравцем Кривбасу. Про це повідомив сайт криворізького клубу.
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Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко прокоментував трансфер нападника.
"Нарешті до нас приїхав Даніель Соса. Ми раді його бачити у Кривому Розі. Усі питання з візами закриті. Він ще доволі довго чекав на кордоні, але, попри усі труднощі, він приєднався до Кривбасу.
Так, є певні бюрократичні труднощі з візами. Це все через війну. Але ми подолали цей барʼєр на шляху Даніеля до України. Впевнений, здолаємо й ворога, який влаштував нам ці додаткові труднощі", – розповів Баєнко.
Що відомо про нового форварда Кривбасу
- Даніель Соса народився 21 вересня 1998 року в Аккрі, яка є столицею Гани.
- Футбольну освіту здобув у місцевому Нубл Аррікс, а у 2016 році переїхав до Ізраїлю.
- Форвард виступав за юнацькі команди Маккабі з Нетанії та Бейтару.
- На певний час Соса повернувся до Африки, де виступав за маловідомі клуби Нігеру, Гвінеї та Того.
- У 2021 році підписав контракт з білоруським клубом Іслоч, за який відіграв 45 матчів та забив 17 м'ячів.
- У лютому 2023 року залишив білоруську команду на правах вільного агента.
- З 2021 року Соса викликається до збірної Нігеру. На рахунку нападника 3 голи та 6 асистів у 12 матчах за національну команду