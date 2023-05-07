Нападник збірної Нігеру Даніель Соса офіційно став гравцем Кривбасу. Про це повідомив сайт криворізького клубу.

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Отримання української візи забрало багато часу

Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко прокоментував трансфер нападника.

"Нарешті до нас приїхав Даніель Соса. Ми раді його бачити у Кривому Розі. Усі питання з візами закриті. Він ще доволі довго чекав на кордоні, але, попри усі труднощі, він приєднався до Кривбасу.

Так, є певні бюрократичні труднощі з візами. Це все через війну. Але ми подолали цей барʼєр на шляху Даніеля до України. Впевнений, здолаємо й ворога, який влаштував нам ці додаткові труднощі", – розповів Баєнко.

Що відомо про нового форварда Кривбасу