Глава УАФ заверил, что возвращение кубкового турнира является главной задачей для тех, кто занимается графиком матчей. Также Андрей Павелко отметил, что получил просьбу от украинских клубов, которые просят, чтобы участие у Кубка было не обязательным.

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Павелко: Мы понимаем их риски, и были на их стороне

Президент УАФ откровенно рассказал, что все хорошо понимают риск, на который пойдут клубы, поэтому готовы принять во внимание просьбы команд.

Возвращение Кубка Украины – главная задача для прорабатывающих календарь. Чтобы клубы УПЛ и ПФЛ принимали решение уже по календарю матчей. Сами команды просят, чтобы участие не было обязательным в этом году, и мы понимаем их риски, и были на их стороне,

– заявил Павелко.

Напомним, что в прошлом году Кубок Украины был приостановлен на стадии четвертьфиналов из-за начала полномасштабного вторжения России.

Впоследствии стало известно, что УАФ возобновит внутренний чемпионат всех лиг, но вопрос Кубка не рассматривался. Несколько позже УПЛ и ПФЛ обратилась в клубы по вопросу возможного возобновления кубковых соревнований во второй части сезона-2022/2023.

Однако большинство клубов было против такого проведения Кубка. Этому решению предшествовало несколько проблем – логистика переезда команд, организация матчей в условиях войны в Украине и малое количество свободных дат в футбольном графике украинских клубов.