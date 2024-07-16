Іспанський футболіст Ред Булл Лейпциг Дані Ольмо може перейти в Баварію Мюнхен. У своєму клубі 26-річний півзахисник виступає з січня 2020 року. Контракт з "червоними биками" розрахований до 2027 року.
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Умови для трансферу Ольмо
Перехід іспанського півзахисника в Мюнхен може відбутись за однієї умови. Головна ціль Баварії на трансферному ринку Хаві Сімонс з французького Парі Сен-Жермен.
Якщо парижани не відпустять гравця, тоді мюнхенці підпишуть Дані Ольмо. Хаві Сімонс грає разом з іспанцем на правах оренди в РБ Лейпциг.
В минулому сезоні у клубному футболі Ольмо зіграв 25 матчів. Гравець забив 8 голів та віддав 5 гольових передач. Також гравцем цікавиться Манчестер Сіті, Гвардіола особисто надіслав листа Дані. Трансферна вартість іспанця 50 мільйонів євро.