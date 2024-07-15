Плачут, как дети: защитник сборной Испании потроллил англичан скандальным жестом – видео

Дани Карвахаль высмеял игроков сборной Англии после того, как те просили желтую за жесткий отбор мяча. Защитник сборной Испании показал жест в виде слез.

В воскресенье, 14 июля, состоялся финал Евро-2024. В решающем матче Испания одержала минимальную победу над Англией, став чемпионом Европы, пишет 24 канал.

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Жест "слез" от Карвахаля

На 25-й минуте Букайо Сака пытался прорваться в атаку, однако был остановлен фолом Дани Карвахаля. Арбитр назначил штрафной, однако Гарри Кейн требовал желтую карточку для защитника сборной Испании.

Однако Карвахаль не получил "горчичника" и высмеял англичан. В ответ на просьбу Кейна он показал жест, что они "плачут", как дети из-за жесткого отбора мяча.

Жест Дани Карвахаля: смотрите видео

Отметим, что благодаря победе на Евро-2024 сборная Испания стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу.