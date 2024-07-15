У неділю, 14 липня, відбувся фінал Євро-2024. У вирішальному матчі Іспанія здобула мінімальну перемогу над Англією, ставши чемпіоном Європи, пише 24 канал.

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Жест "сліз" від Карвахаля

На 25-й хвилині Букайо Сака намагався прорватись в атаку, однак був зупинений фолом Дані Карвахаля. Арбітр призначив штрафний, однак Гаррі Кейн вимагав жовту картку для захисника збірної Іспанії.

Однак Карвахаль не отримав "гірчичника" і висміяв англійців. У відповідь на прохання Кейна він показав жест, що вони "плачуть", як діти через жорсткий відбір м'яча.

Жест Дані Карвахаля: дивіться відео

Відзначимо, що завдяки перемозі на Євро-2024 збірна Іспанія стала чотириразовим чемпіоном Європи з футболу.