Легенда Барселоны признан виновным в изнасиловании: сколько бразилец отсидит в тюрьме

Легендарный защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес получил приговор по делу об изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны. Суд признал бразильца виновным.

Еще в конце 2022 года бывший футболист попал в громкий скандал. Данные Алвес посетил один из ночных клубов Барселоны, где якобы засунул руку под нижнее белье 23-летней девушке. Посетительница заведения сразу пожаловалась охране, которая и вызвала местную полицию.

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Проведет ближайшие годы за решеткой

Бывшая звезда футбола была обвинена в сексуальном насилии. После чего 20 января следующего 2023 года бразильца взяли под стражу, где он отрицал свою вину, отвергая все обвинения девушки.

22 февраля 2024 года Дани получил финальное решение суда, которое было неутешительным для бывшего футболиста. Суд признал виновным защитника и назначил 40-летнему Алвесу 4,5 года заключения.

Также бразилец должен заплатить девушке 150 тысяч евро компенсации и избегать любого общения с потерпевшей на ближайшие 9,5 лет.

Футбольная звездная жизнь Дани Алвеса

За свою футбольную карьеру бразилец поиграл за несколько топовых клубов Европы – Ювентус, Барселону, ПСЖ и Севилью.

Летом 2019 вернулся в родную Бразилию, где подписал контракт с Сан-Паулу.

В 2021 году вернулся ненадолго в Барселону, которую покинул уже в июле следующего года.

Далее в жизни уже возрастного футболиста был мексиканский Пумас, ставший последним в его футбольной карьере.

Повешал бутсы на гвоздь 21 января 2023 года. За карьеру получил 41 трофей.