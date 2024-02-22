Ще наприкінці 2022-го року колишній футболіст потрапив у гучний скандал. Дані Алвес відвідав один із нічних клубів Барселони, де начебто засунув руку під спідню білизну 23-річній дівчині. Відвідувачка закладу одразу поскаржилася охороні, яка і викликала місцеву поліцію.

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Проведе найближчі роки за ґратами

Колишню зірку футболу звинуватили у сексуальному насильстві. Після чого 20 січня наступного 2023-го року бразильця взяли під варту, де він заперечував свою вину, відкидаючи усі звинувачення дівчини.

22 лютого 2024-го року Дані отримав фінальне рішення суду, яке було невтішним для колишнього футболіста. Суд визнав винним захисника та призначив 40-річному Алвесу 4,5 роки ув'язнення.

Також бразилець повинен заплатити дівчині 150 тисяч євро компенсації та уникати будь-якого спілкування з потерпілою на найближчі 9,5 років.

Цікаво. Ще до рішення суду Алвес хотів самовільно покинути в'язницю та втекти у рідну Бразилію. Він хотів зробити це після тимчасового визволення, у якому йому тричі відмовили. Однак здійснити сплановану втечу на волю йому не вдалось.

Футбольне зіркове життя Дані Алвеса