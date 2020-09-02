Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от стартового матча Лиги наций со Швейцарией.

Наставник доволен тем, как национальная команда провела мини-сбор перед будущими поединками.

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– Вы неоднократно говорили, что пауза между сборами могла повлиять на связи в команде. Удалось ли за эти несколько дней вернуть команде настроение и связь?

– Мы все делаем, чтобы игроки быстрее вспомнили связи. Еще раз хочу поблагодарить клубы за этот мини-сбор. Нам удалось поработать над тактикой и физически, чтобы поднять тонус. Мы достаточно разобрали эти два матча, поэтому жду хорошего футбола и жду хорошей реакции от игроков

Со всеми все в порядке. Единственное, нас покинул Шапаренко, у него небольшая мышечная травма. Мы посоветовались с врачами, и отпустили его. Он вернулся в Киев.

У меня огромное уважение к Владимиру Петковичу за его работу в Швейцарии. Эта команда однозначно подняла свой уровень, играет в очень хороший футбол. Буквально недавно прочитал новость, что президент Швейцарии посетил Украину, поэтому это очень приятно, что наши связи улучшаются. Я очень люблю эту страну, поэтому желаю им удачи.

– Влияет ли то, что матч пройдет без зрителей?

– Еще раз огромное спасибо за прием Львову. Нам нельзя ни с кем общаться, но мы чувствуем поддержку в этом городе. Мы понимаем ситуацию сегодня и есть определенные меры. Игра без зрителей должна проходить. Мы это понимаем и принимаем. Надеемся, что зрители в будущем вернутся. Те меры, которые принимает Украина и другие страны, я считаю, что это все оправдано, нужно немного потерпеть

– Считаете ли вы матч со Швейцарией ключевым за третье место, или рассчитываете на очки в матчах с Германией и Испанией?

– Мы рассчитываем на хорошую игру и на очки. С таким настроением команда будет выходить на все игры.

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– Чем в сборной занимается Андре Аззалин?

– Он с нами еще с прошлого года. Этот специалист отвечает за физическую подготовку. Он работал в "Монако", во многих клубах. Это очень хороший специалист.

– Вы уже определились со стартовым составом на завтрашний матч, учитывая большое количество новичков в команде?

– Мы вызвали новичков и кому-то из них я завтра дам шанс сыграть.

Поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится уже в четверг, 3 сентября, на стадионе "Арена Львов". Начало матча в 21:45.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020