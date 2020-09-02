"Дам шанс": Шевченко обещает сюрприз в матче Лиги наций со Швейцарией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от стартового матча Лиги наций со Швейцарией.
Наставник доволен тем, как национальная команда провела мини-сбор перед будущими поединками.
Смотрите также: Пресс-конференция Андрея Шевченка перед матчем Лиги наций: онлайн-трансляция
– Вы неоднократно говорили, что пауза между сборами могла повлиять на связи в команде. Удалось ли за эти несколько дней вернуть команде настроение и связь?
– Мы все делаем, чтобы игроки быстрее вспомнили связи. Еще раз хочу поблагодарить клубы за этот мини-сбор. Нам удалось поработать над тактикой и физически, чтобы поднять тонус. Мы достаточно разобрали эти два матча, поэтому жду хорошего футбола и жду хорошей реакции от игроков
Со всеми все в порядке. Единственное, нас покинул Шапаренко, у него небольшая мышечная травма. Мы посоветовались с врачами, и отпустили его. Он вернулся в Киев.
У меня огромное уважение к Владимиру Петковичу за его работу в Швейцарии. Эта команда однозначно подняла свой уровень, играет в очень хороший футбол. Буквально недавно прочитал новость, что президент Швейцарии посетил Украину, поэтому это очень приятно, что наши связи улучшаются. Я очень люблю эту страну, поэтому желаю им удачи.
– Влияет ли то, что матч пройдет без зрителей?
– Еще раз огромное спасибо за прием Львову. Нам нельзя ни с кем общаться, но мы чувствуем поддержку в этом городе. Мы понимаем ситуацию сегодня и есть определенные меры. Игра без зрителей должна проходить. Мы это понимаем и принимаем. Надеемся, что зрители в будущем вернутся. Те меры, которые принимает Украина и другие страны, я считаю, что это все оправдано, нужно немного потерпеть
– Считаете ли вы матч со Швейцарией ключевым за третье место, или рассчитываете на очки в матчах с Германией и Испанией?
– Мы рассчитываем на хорошую игру и на очки. С таким настроением команда будет выходить на все игры.
Читайте также: Сможет ли Украина победить Швейцарию: прогноз букмекеров на матч Лиги наций
– Чем в сборной занимается Андре Аззалин?
– Он с нами еще с прошлого года. Этот специалист отвечает за физическую подготовку. Он работал в "Монако", во многих клубах. Это очень хороший специалист.
– Вы уже определились со стартовым составом на завтрашний матч, учитывая большое количество новичков в команде?
– Мы вызвали новичков и кому-то из них я завтра дам шанс сыграть.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".
- Испания – Украина. 6 сентября 2020 года. Мадрид, "Альфредо ди Стефано".
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 14 ноября 2020 года. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".