Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від стартового матчу Ліги націй зі Швейцарією.

Наставник задоволений тим, як національна команда провела міні-збір перед майбутніми поєдинками.

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– Ви неодноразово говорили, що пауза між зборами могла вплинути на зв'язки в команді. Вдалося за ці кілька днів повернути команді настрій і зв'язок?

– Ми все робимо, щоб гравці швидше згадали зв'язки. Ще раз хочу подякувати клуби за цей міні-збір. Нам вдалося попрацювати над тактикою і фізично, щоб підняти тонус. Ми достатньо розібрали ці два матчі, тому чекаю хорошого футболу і чекаю хорошої реакції від гравців

З усіма все в порядку. Єдине, нас покинув. Шапаренко, у нього невелика м'язова травма. Ми порадилися з лікарями, і відпустили його. Він повернувся до Києва.

У мене величезна повага до Владимира Петковича за його роботу в Швейцарії. Ця команда однозначно підняла свій рівень, грає в дуже хороший футбол. Буквально недавно прочитав новину, що президент Швейцарії відвідав Україну, тому це дуже приємно, що наші зв'язки поліпшуються. Я дуже люблю цю країну, тому бажаю їм удачі.

– Чи впливає те, що матч пройде без глядачів?

– Ще раз величезне спасибі за прийом Львову. Нам не можна ні з ким спілкуватися, але ми відчуваємо підтримку в цьому місті. Ми розуміємо ситуацію сьогодні і є певні заходи. Гра без глядачів повинна проходити. Ми це розуміємо і приймаємо. Сподіваємося, що глядачі в майбутньому повернуться. Ті заходи, що приймає Україна та інші країни, я вважаю, що це все виправдано, потрібно трохи потерпіти

– Чи вважаєте ви матч зі Швейцарією ключовим за третє місце, або розраховуєте на очки в матчах з Німеччиною та Іспанією?

– Ми розраховуємо на хорошу гру і на очки. З таким настроєм команда буде виходити на всі ігри.

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– Чим в збірній займається Андре Аззалін?

– Він з нами ще з минулого року. Цей фахівець відповідає за фізичну підготовку. Він працював в "Монако", у багатьох клубах. Це дуже хороший фахівець.

– Ви вже визначилися зі стартовим складом на завтрашній матч, враховуючи велику кількість новачків у команді?

– Ми викликали новачків і комусь із них я завтра дам шанс зіграти.

Поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже у четвер, 3 вересня, на стадіоні "Арена Львів". Початок матчу о 21:45.

Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020