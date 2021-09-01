Причина отсутствия игроков

В заявку сборной Украины на игру не попали опытный опорник Шахтера Тарас Степаненко и игрок Ференцвароша Александр Зубков. Пока неизвестно, будут ли включены футболисты на игру против Франции, которая состоится сентября в Киеве.

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По информации издания, Степаненко и Зубков не будут задействованы в поединке против Казахстана из-за того, что еще не успели полностью восстановиться и набрать необходимые кондиции после своих травм. Футболисты получили серьезную нагрузку в своих клубах на старте нового сезона.

Матч 4-го тура отбора на чемпионат мира-2022 Казахстан – Украина состоится 1 сентября в 17:00.

Оба игрока участвовали не только в играх внутренних чемпионатов, но и квалификации Лиги чемпионов. Степаненко помог Шахтеру пройти французское Монако. А Зубков сыграл за Ференцварош, венгерский клуб неожиданно вылетел из Лиги чемпионов от Янг Бойза.