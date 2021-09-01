У заявку збірної України на гру не потрапили досвідчений опорник Шахтаря Тарас Степаненко та гравець Ференцвароша Олександр Зубков. Наразі невідомо, чи будуть включені футболісти на гру проти Франції, яка відбудеться вересня у Києві.

За інформацією видання, Степаненко та Зубков не будуть задіяні у поєдинку проти Казахстану через те, що ще не встигли повністю відновитися і набрати необхідні кондиції після своїх попередніх травм. Футболісти отримали серйозне навантаження у своїх клубах на старті нового сезону.

Матч 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня о 17:00.

Обидва гравці брали участь не лише в іграх внутрішніх чемпіонатів, а й кваліфікації Ліги чемпіонів. Степаненко допоміг Шахтарю пройти французьке Монако. А Зубков зіграв за Ференцварош, угорський клуб несподівано вилетів з Ліги чемпіонів від Янг Бойза.