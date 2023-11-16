Ястремская рассказала, что ей больше всего мешает на корте

Украинская теннисистка Дайана Ястремская рассказала, что ей мешает во время игры. Ей тяжело справиться со своей эмоциональностью.

Теннисистка рассказала, что постоянно пробует работать над своими эмоциями. Она надеется, что ей научится с ними работать.

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Не только эмоции

"Я пытаюсь это делать на корте, стараюсь работать, чтобы мои эмоции можно было контролировать. Если я научусь их контролировать в жизни, то и на корте мне будет легче".

Я всегда была очень энергичная, вспыльчивая. Думаю, что самая большая проблема, которая мне мешает на корте, – это эмоции. Когда я держу их под контролем, я показываю очень хороший уровень игры», – отметила игрок.

Также Ястремская добавила, что все зависит и от концентрации, и дисциплины.

Раньше, когда я была в топе рейтинга, в топ-30, тогда еще можно было сказать, что молодость и это как бы перекрывало, а сейчас больше это зависит, конечно же, от концентрации, от дисциплины и от того, как ты умеешь себя контролировать,

– добавила теннисистка.

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