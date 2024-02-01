"Самый крутой матч на турнире": Ястремская вспомнила победу над белоруской Азаренко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская произвела настоящий фурор своим выступлением на Australian Open-2024. Среди ярких побед украинок особо стоит матч против экс-первой ракетки из Беларуси Виктории Азаренко.

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Даяна Ястремская по итогам двух сетов одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко. Во второй партии одесситка совершила невероятный камбэк после трех подряд проигранных геймов.

Читайте также Невероятный результат: две украинки вошли в топ-3 Australian Open по важному показателю

Победа над Азаренко была важной для Украины

Этот матч стал особенным для Ястремской. Победа была чрезвычайно важной для украинских болельщиков, ведь соперница представляла союзницу России в войне против нашего государства. Этот матч забрал много сил и эмоций у теннисистки.

"Самый крутой матч на турнире, от которого я реально кайфанула, это победа над Азаренко. Во-первых, эмоциональный матч. Во-вторых, я понимала, что не только для меня, но и для Украины это будет важно.

Давление присутствовало. Нереально тяжелый тай-брейк был. В первом сете отыграла два сетбола. Во втором сете проигрывала 0:3, прибило физически просто нереально, просто опустошение было.

Но ничего, я потом справилась, собралась. Эта победа была такая, насыщенная. Приятная победа", – рассказала Ястремская.

Напомним, что Даяна Ястремская на пути к полуфиналу разгромила действующую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову, экс-россиянку Варвару Грачеву, американку Эмму Наварро и представительницу Чехии Линду Носкову. Свое феерическое выступление на Australian Open-2024 Даяна посвятила Украине.