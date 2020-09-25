Украинская теннисистка Даяна Ястремская готовится к выступлению на "Ролан Гаррос". Свободное время приходится проводить в гостиничном номере.

Эластичность и гибкость являются неотъемлемой составляющей хорошей физической формы спортсменов. Среди них и растяжка, которая нужна для теннисисток.

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И даже не слишком большой гостиничный номер, где перед соревнованием проживает Даяна Ястремская, не является причиной отказаться от разминки. А также чтобы показать свою растяжку.

Так и сделала украинка. О том, как выглядит ее растяжка, она показала на видео.

Why not to do a good stretching at the room pic.twitter.com/U3uDiTMabf — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 25, 2020