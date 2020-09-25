Даяна Ястремская показала на видео невероятную растяжку в гостиничном номере
Украинская теннисистка Даяна Ястремская готовится к выступлению на "Ролан Гаррос". Свободное время приходится проводить в гостиничном номере.
Эластичность и гибкость являются неотъемлемой составляющей хорошей физической формы спортсменов. Среди них и растяжка, которая нужна для теннисисток.
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И даже не слишком большой гостиничный номер, где перед соревнованием проживает Даяна Ястремская, не является причиной отказаться от разминки. А также чтобы показать свою растяжку.
Так и сделала украинка. О том, как выглядит ее растяжка, она показала на видео.
- Даяна Ястремская находится сейчас в так называемом "пузыре" – отеле, где теннисисты готовятся к участию в "Ролан Гаррос". Они изолированы от внешнего мира из-за пандемии коронавируса.
- В первом круге "Ролан Гаррос" Ястремская сыграет против австралийки Дарьи Гавриловой. Турнир стартует в воскресенье, 27 сентября.
- Кроме Ястремской, в основной сетке турнира выступят еще четыре украинки. Элина Свитолина, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая попавшие туда напрямую. Марта Костюк же победила в квалификации.
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