Даяна Ястремська показала на відео неймовірну розтяжку в готельному номері
Українська тенісистка Даяна Ястремська готується до виступу на "Ролан Гаррос". Вільний час доводиться проводити в готельному номері.
Еластичність та гнучкість є невід'ємною складовою хорошої фізичної форми спортсменів. Серед них і розтяжка, яка потрібна для тенісисток.
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І навіть не надто великий готельний номер, де перед змаганням проживає Даяна Ястремська, не є причиною відмовитися від розминки. А також щоб показати свою розтяжку.
Так і зробила українка. Про те, як виглядає її розтяжка, вона показала на відео.
- Даяна Ястремська перебуває зараз у так званій "бульбашці" – готелі, де тенісисти готуються до участі в "Ролан Гаррос". Вони ізольовані від зовнішнього світу через пандемію коронавірусу.
- У першому колі "Ролан Гаррос" Ястремська зіграє проти австралійки Дарії Гаврілової. Турнір стартує в неділю, 27 вересня.
- Окрім Ястремської, в основній сітці турніру виступлять ще чотири українки. Еліна Світоліна, Катерина Козлова та Катаріна Завацька потрапили туди напряму. Марта Костюк же перемогла у кваліфікації.
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