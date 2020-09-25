Українська тенісистка Даяна Ястремська готується до виступу на "Ролан Гаррос". Вільний час доводиться проводити в готельному номері.

Еластичність та гнучкість є невід'ємною складовою хорошої фізичної форми спортсменів. Серед них і розтяжка, яка потрібна для тенісисток.

Варте уваги Організатори "Ролан Гаррос" різко змінили призові за турнір: скільки отримають тенісисти

І навіть не надто великий готельний номер, де перед змаганням проживає Даяна Ястремська, не є причиною відмовитися від розминки. А також щоб показати свою розтяжку.

Так і зробила українка. Про те, як виглядає її розтяжка, вона показала на відео.

Why not to do a good stretching at the room pic.twitter.com/U3uDiTMabf — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 25, 2020