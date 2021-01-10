Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов зв'язався по відео з Кріштіану Роналду. Спілкування спортсменів потрапило в камеру телефону Іслама Махачева, який мимохідь пожартував про можливу гру в футбол проти нападника Ювентуса.

Судячи з усього, Хабіб, який зі своїми приятелями знаходиться в ці дні в Дубаї, і Кріштіану домовлялися зіграти в футбол. Відповідне відео опублікував інстаграм-акаунт 433.

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"Блін, команда серйозна намічається. Мура, ти Кріштіану на себе візьмеш?" – звернувся Махачев до бійця змішаного стилю Мураду Мачаєва, який перебував за одним столом з Нурмагомедовим.

"Кріштіану мій. Я розберуся з ним", – пообіцяв 34-річний бородатий дагестанець Мурад Мачаєв на прізвисько "Душитель", який раніше тренувався під керівництвом батька Хабіба.