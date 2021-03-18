Вашингтон 18 марта на своем поле сыграл против Сакраменто в НБА. Алексей Лень оформил дабл-дабл.

Вашингтон уже на протяжении трех поединков подряд не знает вкуса побед. После этого матча их серия увеличилась до четырех встреч.

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Вашингтон – Сакраменто 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)

На протяжении всего матча обе команды показывали на паркете равную игру. Вашингтон и Сакраменто оставили за собой по две четверти, но чуточку ближе к победе были гости. Хозяева лишь двумя очками уступили сопернику.

Время в футболке Вашингтона получил украинский баскетболист Алексей Лень, который провел за хозяев один из лучших своих матчей. Украинец провел на паркете 23 минуты 54 секунды. За это время форвард набрал 13 очков, сделал 12 подборов и 2 передачи. Также во встрече форвард отметился 4 персональными фолами и 1 потерей мяча.

По эффективности Лень стал четвертым лучшим игроком в составе хозяев. Дабл-дабл украинского легионера не позволил Вашингтону избежать очередного поражения в НБА. Это фиаско стало уже 25-м в сезоне НБА. Сейчас клуб занимает 13 место в таблице Восточной конференции.

В прошлом матче Лень провел гораздо худший матч, в котором набрал лишь 3 очка, сделал 2 передачи и такое же количество подборов.

Следующий матч Вашингтон сыграет 19 марта против Юты.

Вашингтон – Сакраменто видеообзор