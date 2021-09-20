Да пошел на х** Ломаченко – украинцу поставили жесткий ультиматум для боя с Лопесом

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), не желает проводить бой сына с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

Лопес поставил условие Василию Ломаченко, если тот хочет реванша. Украинец должен вслед за его сыном подняться в первый полусредний дивизион.

Смотрите также Реванша не будет, – Лопес отказывается от второго боя с Ломаченко

"Послушайте, что, черт возьми, нам даст Лома? Пошел он на х**. Если Ломаченко хочет драться с нами, пусть поднимается в первый полусредний вес. Я не буду гребаный идиотом, который спустит своего сына в легкий дивизион в Ломаченко. Они думают, что мы, б**ть, тупицы, которые рискнут всем, ничего не получив взамен?", – заявил Лопес-старший.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес