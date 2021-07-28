"Да, бля *ь": чемпионка Олимпиады-2020 выругалась в обращении к матери в прямом эфире – видео
Источник:Twitter Джоша Батлера
Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун не сдерживала эмоций после победы на Олимпиаде-2020 в японском Токио. В частности, после победы она нецензурно выругалась в обращении к своей матери.
Кейли Маккиоун завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров на спине. Фрагмент прямого эфира после успешных для австралийки соревнований опубликовал журналист Джош Батлер.
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"F*ck yeah... Oh sh*t!"
Кейли спросили, что она хочет передать своей матери и сестрt по случаю завоевания золота.
F*ck yeah... Oh sh*t! (Да, бля*ь... О, черт!),
– ответила на это спортсменка.
Правда, после эмоциональной реплики она осознала, что натворила, и сразу же извинилась. Журналист, который брал у нее интервью, отреагировал на ситуацию смехом.
Как олимпийская чемпионка Маккиоун выругалась в прямом эфире: смотрите видеоОбратите внимание! Это не первый конфуз, который случился со спортсменами в рамках Игр. В частности, перед стартом Олимпиады получил травму британский прыгун с шестом Гарри Коппелл. Во время тренировки шест упала ему на лицо. В итоге атлет сломал 2 зуба.