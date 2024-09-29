Костя Цзю оказался типичным патриотом на расстоянии. Бывшему абсолютному чемпиону мира не понравилось предложение российской Госдумы об отмене двойного гражданства, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Цзю не собирается отказываться от австралийского паспорта

Цзю с 1992 года проживает в Австралии и имеет гражданство этой страны. Семья экс-чемпиона, его дети и родители живут вместе с ним. Возвращаться обратно на болота они не намерены.

Я против этой идеи, потому что имею гражданство России и Австралии. Я не хочу терять австралийский паспорт, ведь прожил там более 20 лет, построил карьеру. Мои дети и родители живут в Австралии, и в будущем там могут появиться мои внуки. Поэтому я категорически против этой инициативы,

– сообщил Цзю.

Политические взгляды Цзю