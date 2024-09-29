Костя Цзю виявився типовим патріотом на відстані. Колишньому абсолютному чемпіону світу не сподобалася пропозиція російської Держдуми про скасування подвійного громадянства, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також "Він не знає, як програвати": Усика визнано найкращим хевівейтером сучасності

Цзю не збирається відмовлятися від австралійського паспорта

Цзю з 1992 року проживає в Австралії та має громадянство цієї країни. Сім'я ексчемпіона, його діти та батьки мешкають разом з ним. Повертатися назад на болота вони не мають намірів.

Я проти цієї ідеї, тому що маю громадянство Росії та Австралії. Я не хочу втрачати австралійський паспорт, адже прожив там понад 20 років, побудував кар'єру. Мої діти та батьки живуть в Австралії, і в майбутньому там можуть з'явитися мої онуки. Тому я категорично проти цієї ініціативи,

– повідомив Цзю.

Політичні погляди Цзю