Костя Цзю виявився типовим патріотом на відстані. Колишньому абсолютному чемпіону світу не сподобалася пропозиція російської Держдуми про скасування подвійного громадянства, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Читайте також "Він не знає, як програвати": Усика визнано найкращим хевівейтером сучасності
Цзю не збирається відмовлятися від австралійського паспорта
Цзю з 1992 року проживає в Австралії та має громадянство цієї країни. Сім'я ексчемпіона, його діти та батьки мешкають разом з ним. Повертатися назад на болота вони не мають намірів.
Я проти цієї ідеї, тому що маю громадянство Росії та Австралії. Я не хочу втрачати австралійський паспорт, адже прожив там понад 20 років, побудував кар'єру. Мої діти та батьки живуть в Австралії, і в майбутньому там можуть з'явитися мої онуки. Тому я категорично проти цієї ініціативи,
– повідомив Цзю.
Політичні погляди Цзю
- Зазначимо, що Цзю жодним чином не засудив війну в Україні. У 2023 році Константін демонстративно прибув на конгрес WBC у Ташкенті в костюмі з прапором Росії. Також один з найвідоміших боксерів світу виступив проти відсторонення спортсменів з Росії від міжнародних змагань.
- Водночас, нещодавно великий патріот країни-агресорки заявив, що його син буде виступати під австралійським прапором, а не російським.