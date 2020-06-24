Відомий коментатор Ігор Циганик розповів про майбутнє нападника "Динамо" Жерсона Родрігеса, який виступає в оренді за "Анкарагюджю". Він вважає, що киянам потрібно розлучитись із гравцем збірної Люксембургу.
Своєю думкою Циганик поділився у авторській програмі "Циганик LIVE", пише
24 канал.
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Думка журналіста
Його однозначно потрібно продати та забути, якщо до нього є певний інтерес. Двічі в одну річку не ввійдеш,
– сказав Циганик.
Журналіст сумнівається, що після свого повернення до складу киян Родрігес заграє на тому рівні, на якому розраховували в "Динамо".
Він вважає, що рівень футболіста не відповідає показникам "Динамо".
Його дії не дозволяли йому повністю сконцентруватися на футболі. Також у Родрігеса не надто добре із психологією. Він підкреслив, що одна справа грати в клубі, який ні на що не претендує, а інша – коли від тебе постійно вимагають перемог.
Додамо, що раніше
повідомлялось, що футболіст може опинитися у провідному клубі Франції. Його послугами зацікавлений французький "Монако". Кар'єра Родрігеса в "Динамо": головне
Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.
Контракт із футболістом укладений на п'ять років.
За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.
Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах.
Зараз футболіст грає в оренді у турецькому "Анкарагюджю".