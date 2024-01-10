Цыганков в строю: когда болельщики снова смогут насладиться игрой лидера Жироны

Жирона сможет рассчитывать на усиление в ближайшем матче Ла Лиги. Виктор Цыганков вернулся в общую группу команды перед игрой против Альмерии.

Футболисты Мичела Санчеса уже приступили к подготовке к выездному поединку 20-го тура испанской Ла Лиги. В объектив клубных фотографов попал и наш Виктор Цыганкова, уже вернувшийся к тренировкам вместе с командой.

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Украинская связка Жироны снова в полном составе

Напомним, что украинский легионер последний раз выходил в официальных матчах еще в прошлом 2023 году, когда 10 декабря сыграл против Барселоны. В том поединке Жирона одержала сенсационную победу на выезде 2:4.

Из-за повреждений Виктор пропустил 4 матча, в которых его команда одержала 3 победы и свела один поединок в мировую.

Отметим, что в СМИ еще раньше сообщалось о возвращении Цыганкова в игру, но все разы этот процесс откладывался.

За словами главного тренера "красно-белых", он сможет рассчитывать на Цыганкова уже в ближайшем матче против Альмерии (начало 14 января в 15:00). Этот поединок может стать первым для украинца в новом 2024 году.

Жирона перед 20-м туром Ла Лиги занимает 2-ю позицию, набрав 48 баллов. Столько же у лидера текущего сезона 2023/2024 мадридского Реала. Борьбу за чемпионство также не прекращает Барселона, занимающая 3-ю позицию, отставая от конкурентов на 7 пунктов.