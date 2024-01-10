Вместе с командой в столицу Саудовской Аравии прилетели Андрей Лунин и Кепа. Поэтому болельщиков и журналистов больше всего интересует, кто будет защищать владение Реала в предстоящей кубковой игре.

Интересно узнать Кто "Король" Мадрида – Реал или Атлетико: у кого больше шансов на победу в полуфинале Суперкубка

Кто делает советы Анчелотти по голкиперам

В прессе уже появилась информация, что украинец не получит игрового времени в матче против Атлетико, хотя на пресс-конференции главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти не дал финального ответа на вопросы голкиперской позиции.

Теперь появилась новая информация по поводу участия Лунина или Кепы в полуфинале Суперкубка Испании. По информации издания, тренер голкиперов Реала Луис Лепис сделал совет Анчелотти, кого выпускать в старте против "матрасников". Он сделал свой выбор в пользу арендованного у Челси голкипера Кепы.

В то же время украинец должен начать поединок на скамье запасных мадридского клуба.

Обратите внимание! Полуфинал Суперкубка Испании Реал-Атлетико состоится 10 января в 21:00 в Эр-Рияде. Это будет четвёртое противостояние этих мадридских клубов в рамках этого турнира. У обоих коллективов по одной победе и еще один матч закончился ничьей.