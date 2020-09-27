Правый полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков отметился голом в воротах "Миная" в 4-м туре УПЛ. Этот результативный удар стал для футболиста 51-м в футболке киевлян.

Гол Цыганкова позволил ему подняться в рейтинге лучших бомбардиров киевского клуба и догнать Белькевича, сообщает официальный сайт клуба.

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Теперь Цыганков находится на 8-й строчке лучших снайперов в "Динамо" в чемпионате Украины. Такой рейтинг возглавляет тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров, в его активе 113 голов. Его ближайшим соперником стал Андрей Ярмоленко, выступающий за "Вест Хэм" – 99 результативных ударов.

Тройку лидеров замкнул Максим Шацких – 97 голов.

Ближайшие ориентиры Цыганкова – Артем Милевский (57 голов) и Олег Гусев (58 голов). К слову, последний сейчас является помощником главного наставника киевлян Мирчи Луческу.

Топ-5 лучших бомбардиров "Динамо"

Сергей Ребров – 113 голов (242 матча) Андрей Ярмоленко – 99 голов (228 матчей) Максим Шацких – 97 голов (215 матчей) Андрей Шевченко – 83 гола (172 матча) Виктор Леоненко – 61 гол (98 матчей)

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8. Виктор Цыганков – 51 гол (109 матчей)

Цыганков сможет пополнить свою голевую копилку уже в 5-м туре УПЛ. Где "Динамо" дома сыграет против луганской "Зари". Матч состоится 4 октября в 17:00.

Карьера Цыганкова в "Динамо"