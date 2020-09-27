Цыганков ворвался в рейтинг лучших бомбардиров "Динамо": наравне с легендой киевлян
Правый полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков отметился голом в воротах "Миная" в 4-м туре УПЛ. Этот результативный удар стал для футболиста 51-м в футболке киевлян.
Гол Цыганкова позволил ему подняться в рейтинге лучших бомбардиров киевского клуба и догнать Белькевича, сообщает официальный сайт клуба.
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Теперь Цыганков находится на 8-й строчке лучших снайперов в "Динамо" в чемпионате Украины. Такой рейтинг возглавляет тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров, в его активе 113 голов. Его ближайшим соперником стал Андрей Ярмоленко, выступающий за "Вест Хэм" – 99 результативных ударов.
Тройку лидеров замкнул Максим Шацких – 97 голов.
Ближайшие ориентиры Цыганкова – Артем Милевский (57 голов) и Олег Гусев (58 голов). К слову, последний сейчас является помощником главного наставника киевлян Мирчи Луческу.
Топ-5 лучших бомбардиров "Динамо"
- Сергей Ребров – 113 голов (242 матча)
- Андрей Ярмоленко – 99 голов (228 матчей)
- Максим Шацких – 97 голов (215 матчей)
- Андрей Шевченко – 83 гола (172 матча)
- Виктор Леоненко – 61 гол (98 матчей)
…
8. Виктор Цыганков – 51 гол (109 матчей)
Цыганков сможет пополнить свою голевую копилку уже в 5-м туре УПЛ. Где "Динамо" дома сыграет против луганской "Зари". Матч состоится 4 октября в 17:00.
Карьера Цыганкова в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", оформившим хет-трик, который помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял вторую строчку как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.