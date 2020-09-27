Циганков увірвався у рейтинг найкращих бомбардирів "Динамо": на рівні з легендою киян
Правий півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков відзначився голом у воротах "Минаю" у 4-му турі УПЛ. Цей результативний удар став для футболіста 51-м у футболці киян.
Гол Циганкова дозволив йому підійнятись у рейтингу найкращих бомбардирів київського клубу та наздогнати Белькевича, повідомляє офіційний сайт клуб.
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Тепер Циганков перебуває на 8-й сходинці найкращих снайперів у "Динамо" в чемпіонаті України. Такий рейтинг очолює тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров, у його активі 113 голів. Його найближчим суперником став Андрій Ярмоленко, який виступає за "Вест Хем" – 99 результативних ударів.
Трійку лідерів замкнув Максим Шацьких – 97 голів.
Найближчими орієнтирами Циганкова – це Артем Мілевський (57 голів) та Олег Гусєв (58 голів). До слова, останній зараз є помічником головного наставника киян Мірчі Луческу.
Топ-5 найкращих бомбардирів "Динамо"
- Сергій Ребров – 113 голів (242 матчі)
- Андрій Ярмоленко – 99 голів (228 матчів)
- Максим Шацьких – 97 голів (215 матчів)
- Андрій Шевченко – 83 голи (172 матчі)
- Віктор Леоненко – 61 гол (98 матчів)
…
8. Віктор Циганков – 51 гол (109 матчів)
Циганков зможе поповнити свою гольову скарбничку вже у 5-му турі УПЛ. Де "Динамо" вдома зіграє проти луганської "Зорі". Матч відбудеться 4 жовтня о 17:00.
Кар'єра Циганкова у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став найкращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України.