В солидной компании Де Брюйне и Ройса Цыганкова включили в команду недели от FIFA
Источник:твиттер EA SPORTS FIFA
Три матча понадобились Виктору Цыганкову, чтобы о нем стали говорить в Испании. В матче против Альмерии украинец отметился дебютными результативными действиями за Жирону.
Виктор забил второй гол "красно-белых" и ассистировал в четвертом взятии ворот Альмерии. Цыганков помог Жирони одержать разгромную победу перед домашними трибунами 6:2.
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Отличие от FIFA
После этого поединка испанская пресса осталась в восторге от игры бывшего динамовца. Ему сразу начали предсказывать яркое будущее в испанском клубе.
Игру Цыганкова выделили и разработчики FIFA 23. Виктор попал в 17-ю команду недели по версии футбольного симулятора.
Цыганков был отмечен карточкой с рейтингом 87. Это один из самых высоких рейтингов в 17-й команде недели. Украинский правый вингер расположился в солидной компании: Де Брюйне, Ройсе, Тадиче, Иммобиле, Фернандеш и других.
Самый большой рейтинг у капитана Манчестер Сити Кевина де Брюйне – 93.
Команда 17 недели от FIFA 23 / Фото с твиттера EA SPORTS FIFA
- Напомним, что эта игра стала для Цыганкова третьей в футболке Жироны. В общей сложности провел на поле 104 минуты.
- Воспитанник "Динамо" перебрался в испанский клуб в январе 2023 года, подписав контракт до конца июня 2027 года.
- Трансфер футболиста сборной Украины обошелся в 5 миллионов евро.