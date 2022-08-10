За наших воинов, – Цыганков трогательно посвятил свой победный гол Украине

Киевское Динамо по сумме двух матчей смогло стать еще на шаг ближе к групповому раунду Лиги чемпионов. "Бело-синие" в третьем круге квалификации обыграли австрийский Штурм.

Цыганков: За Украину и наш народ

В первом матче Динамо в польском Лодзи минимально обыграл Штурм 1:0. Поэтому австрийскому клубу нужно было хотя бы со счетом 1:0 закончить поединок, чтобы перевести его в дополнительные 15-минутные таймы. С чем австрийцы успешно справились.

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Однако даже это не позволило Штурму выйти в следующий раунд. Гол Константина Вичаренко вывел Динамо вперед, а мяч Виктора Цыганкова "похоронил" надежды соперника на проход дальше. В итоге – 1:3, победа киевлян. А по итогам двух матчей 1:4 в пользу киевского клуба.

Во время празднования Виктор подбежал к фанатской трибуне, заполненной украинскими болельщиками, и указал на сине-желтый флаг и лого клуба, украшающих форму Динамо.

После победного поединка Цыганков выложил несколько фотографий на своей странице в инстаграмме. Футболист посвятил этот гол и победу Украине.

За Украину и наш народ. За наших воинов, благодаря которым мы свободны,

– написал динамовец.

Напомним, что Цыганков стал лучшим игроком матча по версии SofaScore.

К слову. В следующем раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет против португальской Бенфики. Первая встреча между клубами состоится 17 августа в Лодзи и будет статус "домашнего" для киевлян.