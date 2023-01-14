Цыганков переедет в Испанию: лидер Динамо подписал контракт с командой Ла Лиги – СМИ

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков определился со своим будущим. Талантливый футболист будет играть в испанской Примере.

По информации источника, Виктор Цыганков подписал соглашение с испанской Жироной. 25-летний вингер уже прошел медосмотр в команде.

Читайте также Усиление Луческу: Шовковский покинул сборную Украины и вернулся в Динамо

Цыганков в Жироне

Соглашение Цыганкова с испанским клубом будет рассчитано на четыре года. В понедельник будет официально объявлено о подписании контракта, который вступит в силу с лета 2023 года. Кстати, Виктор перейдет в Жирону в статусе свободного агента и Динамо не получит компенсацию за своего воспитанника.

Однако в ближайшие полгода Цыганков продолжит играть в киевском Динамо.

Ранее мы сообщали, что вингер Динамо находится за границей. Он пропустил медосмотр, проходивший в столице. Контракт с киевлянами у Цыганкова истекает 30 июня 2023 года.

Что известно о новом клубе Цыганкова