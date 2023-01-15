"Ничего не знаю об этом": тренер Жироны прокомментировал слухи о трансфере Цыганкова

СМИ сообщают, что Виктор Цыганков сменит УПЛ на испанскую Ла Лигу. Лидер Динамо подпишет долгосрочный контракт с Жироной.

Раньше шла речь о пребывании Виктора Цыганкова за границей. Поэтому футболист пропустил медосмотр киевлян и отсутствует на первых тренировках "бело-синих" в 2023 году.

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Тренер Жироны ничего не знает о переходе Цыганкова

Впоследствии появилась информация о заинтересованность двух клубов АПЛ – Брентфорда и Ноттингем Фореста. Однако и Жирона вступила в борьбу за Цыганкова.

Журналист Игорь Бурбас подлил масла в огонь и заявил, что Виктор опасается возвращаться в Украину из-за того, что киевляне потом не позволят ему уехать за границу для заключения договора с представителем Ла Лиги. Вроде Жирона хочет заключить с правым вингером контракт на четыре года.

Главный вождь Жироны Мичел Санчес принялся комментировать слухи о переходе лидера Динамо. Тренер после победы его команды над Севилией опроверг этот информационный вброс. Хотя Цыганков присутствовал на домашнем матче Жироны против Севильи в компании скандального футбольного агента Олега Смалийчука.

Знаю ли я о трансфере украинца Цыганкова? Нет, это не так. Я ничего не знаю об этом. Мы провели отличный матч и заслужили эту победу, которая придаст уверенности, потому что выигрывать у таких команд, как Севилья, очень тяжело. Но ничего другого я не знаю,

– сказал Санчес.

Интересно, что у Цыганкова есть контракт с Динамо до конца июня 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость Виктора составляет 22 миллиона евро. Хотя вряд ли середняк Ла Лиги потянет такой трансфер.

Потенциально новый клуб Цыганкова после 17 туров занимает лишь 11-е место среди 20 команд Ла Лиги. Жирона имеет в своем активе 21 очко.

Цыганков в сезоне-2022/2023 отыграл в футболке Динамо 23 матча, в которых отличился 9 голами и 6 ассистами.