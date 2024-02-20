Цыганков стал лучшим игроком в матче с Атлетиком: как его оценили WhoScored и Sofascore

В рамках 25-го тура Ла Лиги Жирона на выезде в Бильбао сыграла с Атлетиком. Украинский игрок Виктор Цыганков отличился забитым мячом.

Самый высокий рейтинг по версии WhoScored среди игроков Жироны принадлежит Виктору Цыганкову – 7,2. Артем Довбик получил рейтинг 6,6 по этому порталу.

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Как оценили игру украинцев

Согласно Sofascore, первое место среди игроков Жироны занял Эрик Гарсиа (7,5), а Цыганков и Довбик получили 7,3 и 6,8 соответственно.

Цыганков отыграл 89 минут, забив гол и совершив 3 удара по воротам (2 в створ, 1 – мимо), выполнив 52 касания к мячу.

Он отдал 30 точных передач из 39 (77%), получил 2 предупреждения, совершил 1 фол, выиграл 2 отбора и 1 перехват, а также потерял мяч 13 раз и оказался в офсайде один раз. Его ожидаемое количество голов (xG) составило 0,88.

Довбык отыграл весь матч, его xG составлял 0,06. Он совершил 1 удар по воротам (который был заблокирован), сделал 1 успешное обыгрывание, выполнил 21 касание мяча и отдал 13 точных передач из 15 (78%), из которых 2 были ключевыми. Также он выиграл 1 верховую дуэль, потерял мяч 4 раза и оказался в офсайде дважды.

Как порталы оценили игру украинцев / Скриншот

Как прошел матч